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محمد بن راشد: استدامة البيئة ضمان للتقدم الحضاري للبشر

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التزام الإمارات بتنفيذ السياسات والخطط لحماية البيئة.
وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «في اليوم العالمي للبيئة.. نجدد التزامنا بتنفيذ السياسات والخطط لحمايتها.. ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للتعاون لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير في COP28.. ونجدد دعوتنا للأجيال الشابة لبذل كافة الجهود لضمان استدامتها.. لأن استدامة البيئة استدامة للتنمية وضمان للتقدم الحضاري للبشر».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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