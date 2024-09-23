منصور بن زايد: علاقات الإمارات والسعودية أخوية راسخة

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه عبر منصة إكس:"أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية..علاقات الإمارات والسعودية أخوية راسخة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون ورؤية طموحة لتحقيق مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لشعبيهما".