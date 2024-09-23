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منصور بن زايد: علاقات الإمارات والسعودية أخوية راسخة

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ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية ، وولي العهد الأمير والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه عبر منصة إكس:"أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية..علاقات الإمارات والسعودية أخوية راسخة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون ورؤية طموحة لتحقيق مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لشعبيهما".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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