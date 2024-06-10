الامارات | تخريج دورتي «الشغب التأسيسية» و«تمكين العناصر النسائية» في شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، اللواء راشد خليفة الفلاسي، حفل تخريج دورة الشغب التأسيسية، ودورة تمكين لتأهيل عناصر الشرطة النسائية، اللتين عقدتا في ميدان الإدارة العامة في وقت واحد، بحضور نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ، العميد مصبح سعيد الغفلي، ومدير إدارة الطوارئ بالوكالة، العقيد خميس الشامسي، ومدير إدارة أمن وحماية الشخصيات، العقيد عيسى حمزة، ومدير إدارة تدريب عمليات الشرطة بالوكالة، العقيد عبدالله بن شيبان، وعدد من ضباط الإدارة العامة والمشاركين في الدورة.

وقال اللواء راشد الفلاسي، إن شرطة دبي حريصة كل الحرص على توفير الأمن والسلامة للجميع، ورفع مستوى كفاءة العاملين، والتمتع بكفاءة وحرفية عالية.

وأشاد اللواء الفلاسي بالانسجام الذي كان واضحاً بين جميع الفرق المشاركة، ووجّه باستمرار مثل هذه الدورات، مطالباً المنتسبين والمنتسبات بالمحافظة على كل ما تعلموه في الدورة، والدخول في دورات تقديمية مقبلة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، العقيد خميس الشامسي، أن دورة الشغب التأسيسية، ودورة تمكين وتأهيل عناصر الشرطة النسائية عُقدت بالتعاون مع شرطة الخيالة، والكلاب البوليسية، وتم تدريب المشاركين والمشاركات على أفضل الوسائل والتكتيكات المستخدمة. وتعد هاتان الدورتان من أنجح الدورات، نظراً لإجراء اختبارات مسبقة للمنتسبين والمنتسبات قبل الانضمام، إلى جانب تطبيقات ميدانية، منها تأمين مباريات عديدة في دوري أدنوك للمحترفين.