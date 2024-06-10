الامارات | 400 مدرب متخصص في ملتقى شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 400 مدرب ومدربة من كل الإدارات العامة ومراكز الشرطة في فعاليات ملتقى المدربين الذي افتتحه مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وناقش الملتقى مراحل تطور التدريب في شرطة دبي منذ التأسيس حتى الوقت الحاضر، والتوجهات المستقبلية، ودور وسياسة وثقافة الجاهزية وانعكاسها على منظومة العمل.

حضر فعاليات الملتقى اللواء متقاعد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، ومدير مركز شرطة الراشدية، اللواء سعيد حمد آل مالك، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اللواء عيد ثاني حارب، ومدير مركز شرطة جبل علي، اللواء الدكتور عادل السويدي، والمستشار الصحي لشرطة دبي، اللواء الدكتور علي سنجل، ومدير الإدارة العامة للتدريب، العميد أحمد مرداس، وعدد من الضباط والمدربين والضباط المدربين المتقاعدين.

وقال مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، العميد بدران الشامسي، إن القيادة العامة لشرطة دبي لديها استراتيجية دقيقة ومنظومة متقدمة في مجال التدريب والتأهيل في مختلف التخصصات الشرطية والأمنية، وتمتلك خبرة طويلة وكفاءات بشرية متقدمة، الأمر الذي جعلها مقصداً للعديد من الجهات الشرطية والأمنية في الدولة والمنطقة والعالم، سواء للتدرّب أو للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، وإن الملتقى يأتي استكمالاً لهذه الجهود بوصفه أداة فعالة ومنصة جامعة للمدربين والخبراء لتبادل المعارف والعلوم والمهارات والخبرات التي تعزز مستوى الأداء الأمني والشرطي.

وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية وتوجهات شرطة دبي تتحقق بعوامل عدة، أبرزها التدريب والتأهيل، لذلك تنظم الإدارة العامة للتدريب الملتقى السنوي الذي تعمل من خلاله على تعزيز وضمان استدامة التدريب الريادي في شرطة دبي، حيث حققت الملتقيات السابقة نجاحاً ملحوظاً أسهم في تبني العديد من الأفكار الإبداعية التي تدعم منظومة واستراتيجية التدريب.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للتدريب العميد، أحمد مرداس، إن ملتقى المدربين حدث سنوي مهم يناقش ويطرح أبرز الموضوعات التي من شأنها رفع مستوى المعرفة لدى المدربين والخبراء والمحاضرين والمختصين في شرطة دبي، حيث يتم اختيار أجندة وبرامج الملتقى بناء على دراسة تحليلية تشخيصية للاحتياجات الحالية والمستقبلية لمنظومة التدريب، لما لذلك من دور مهم ينعكس على مستوى أداء الموظفين، ليتمكنوا من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وقال: «أطلقنا في ملتقى المدربين مبادرة (تواصل المدربين)، وهي خدمة ذكية وجديدة مخصصة لكل المدربين في شرطة دبي، وتُعنى بتعزيز التواصل بينهم، وكذلك تلقي طلباتهم واحتياجاتهم سواء في الجانب المهني أو الشخصي، وتعد أداة محفزة ومشجعة تدعم الجهود التي يقوم بها المدربون من كل التخصصات في كل القطاعات في شرطة دبي، وسنعمل من خلالها على دعم المدربين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة التدريب».