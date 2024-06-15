الامارات | حمدان بن محمد: نُبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الأصيل حلول عيد الأضحى

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: نُبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الأصيل حلول عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يونيو 2024
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تغريدة على منصة «إكس»: «في يوم عرفة... يوم الحج الأكبر، نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيته العتيق ومن المسلمين طاعاتهم، وأن يعمنا بفضله وجوده وكرمه وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ومملكة الخير... بهذه المناسبة العطرة، نُبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الأصيل وجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده».
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