الامارات | رسالة نصية من رئيس الدولة إلى حجاج دولة الإمارات.. «ربي يحفظكم ويرجعكم سالمين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة نصية إلى حجاج الإمارات الذين أدوا اليوم السبت، ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، هنأهم فيها بأداء الحج متمنياً لهم الصحة والعافية والعودة سالمين .

وجاء في نص الرسالة: «إخواني وأخواتي حجاج دولة الإمارات.. أهنئكم بأداء فريضة الحج وأسال الله لكم حجاً مقبولاً وذنباً مغفوراً والتوفيق في أداء باقي المناسك وأنتم في صحة وعافية».

وتابع سموه: «راحتكم وسلامتكم أولوية لنا لذلك أوصيكم بالحفاظ على صحتكم والحرص على أداء مناسككم بأمان.. ربي يحفظكم ويرجعكم سالمين.. أخوكم محمد بن زايد».

وشارك رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الإمارات، عمر حبتور الدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقاً نص الرسالة التي لقيت تداولاً واسعاً بين رواد شبكات التواصل.