خولة السويدي تهنئ القيادة الحكيمة بحلول عيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - رفعت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، رئيسة مؤسسة «خولة للفن والثقافة»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعية الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم بالصحة والخير، وعلى وطننا الإمارات بالازدهار والتقدم. كما هنأت سموها، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بهذه المناسبة الكريمة، راجية المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموها بموفور الصحة والعافية.