حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بعيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر صباح اليوم، لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقبل سموهما التهاني من الشيوخ وكبار رجالات الدولة والمسؤولين ومدراء الدوائر والوجهاء، وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

كما تقبل سموهما التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وكبار الضباط وصف الضباط ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في القيادة العامة لشرطة عجمان.

وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة، داعين المولى العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

