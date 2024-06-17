إقبال على شواطئ عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (عجمان)

توافدت أعداد من الزوار من مختلف الجنسيات على شواطئ عجمان خلال عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالأجواء وقضاء أوقات ممتعة على الشاطئ، وممارسة السباحة والرياضة والأنشطة الترفيهية.

وفضلت بعض الأسر التواجد على الشواطئ قبيل غروب الشمس، لمشاهدة المنظر الطبيعي لملامسة الشمس لسطح البحر، والتقاط الصور الجميلة والمعبرة، حيث اتسمت أجواء العيد بالفرحة والسعادة، التي غمرت الأطفال والكبار، وشهدت ألفة ومحبة بين أفراد المجتمع.

كما شهدت مراكز التسوق في عجمان، إقبالاً من المواطنين والمقيمين، الذين فضل معظمهم الاستمتاع بأجواء العيد في الأماكن المغلقة والباردة، التي تضم مطاعم ومحالاً تجارية متنوعة، وتشاهد فيها فعاليات ترفيهية وألعاباً متنوعة مناسبة للجميع، بدلاً من الشواطئ والحدائق العامة، التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو.ونظمت الجهات المختصة في عجمان، فعاليات وأنشطة ترفيهية بمناسبة العيد، وكثفت الشرطة جهودها في تنظيم حركة السير والمرور على الشوارع الداخلية والخارجية، ومراقبة المناطق للحفاظ على أمن وسلامة الجمهور.