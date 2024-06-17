الامارات | "الأمن السيبراني" يدعو للحيطة عند تحويل "العيدية" إلكترونيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة الامارات، الأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر ‏عند إرسال العيديات عبر الإنترنت، مع تزايد التهديدات الرقميّة، مشيرا إلى أنه خلال عيد الاضحى المبارك ، يحتفل الجميع بالعادات المميزة مثل إعطاء "العيدية"، ومن الأهمية الوعي والبقاء يقظين ضد التهديدات السيبرانيّة.

ونصح الافراد في عيد الأضحى، بجعل تحويلات "العيديّة" آمنة وخالية من التوتر، من خلال اتباع مجموعة من النصائح أهمها ، استخدام الطرق الرقمية الآمنة عند إرسال العيديات للآخرين، واستخدام طرق الدفع الالكترونية الآمنة لتحويل العيديات، مثل التحويلات البنكية و وتطبيقات الدفع الموثوقة ، والتحقق من هوية المرسل إليه خاصة عبر الانترنت أو الرسائل النصية، ومراجعة كشوفات حسابات البنك بانتظام وكذلك تطبيقات الدفع للتحقق من النشاط غير المصرح به، وحماية الحسابات بكلمات مرور قوية وفريدة ومصادقة متعددة العوامل والتحقق من الرسائل الالكترونية قبل البدء أو التفاعل مع الروابط من مصادر غير معروفة.