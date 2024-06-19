الامارات | كيف يتصرف الأجنبي المقيم إذا فقد جواز سفره؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الحكومة الرقمية أنه في حال فقدان المقيم لجواز سفره، وقام باستخراج جواز جديد، فإن تأشيرة الإقامة الجديدة تحمل نفس صلاحية القديمة وذلك في حال كانت سارية، أما إذا كانت منتهية الصلاحية فإنه يتم إصدار تأشيرة إقامة جديدة بتاريخ صلاحية جديد، وفقاً للإجراءات المعمول بها.

ووجهت الحكومة الرقمية للدولة، مجموعة من الارشادات للمقيمين في حال فقدوا جوازات سفرهم والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة، إذ ذكرت " إن كنت من المقيمين في دولة الإمارات، وفقدت جواز سفرك داخل الدولة، عليك تقديم طلب إصدار جواز سفر جديد، وتثبيت تأشيرة الإقامة عليه مرة أخرى.. وإذا كنت في دولة أخرى بخلاف دولتك أو دولة الإمارات، يرجى مراجعة سفارة دولتك أو قنصليتها في تلك الدولة بشأن إجراءات الإبلاغ عن جوز سفر مفقود أو إصدار جواز سفر جديد".

وأشارت إلى أن الخطوة الأولى "تبدأ بإبلاغ أقرب مركز للشرطة من المكان الذي فقدت فيه جواز سفرك، ولدى قسم الشرطة، عليك تعبئة نموذج خاص للإبلاغ عن جوازات سفر مفقودة"

وإذا كان جواز السفر المفقود يعود لقاصر، على ولي الأمر (الكفيل) الإبلاغ عن فقدان جواز السفر في مركز الشرطة، وإذا كان جواز السفر المفقود لشخص يعمل تحت كفالة إحدى الشركات في الدولة، عليه تقديم رسالة إلى قسم الشرطة في الإمارة محل تأشيرة إقامته، يبلغ فيها عن فقدان جواز السفر، ويجب أن تكون الرسالة مطبوعة على ورقة تحمل ترويسة الشركة (اسمها وعنوانها)، ويجب أيضا تزويد الشرطة بصورة من الرخصة التجارية، وبطاقة المنشأة للشركة.

وإذا كان جواز السفر المفقود لشخص على كفالة أسرته، عليه تقديم رسالة عن فقدان جواز السفر، موقعة من الكفيل، ومرفقة بصورة من جواز سفر الكفيل.

وأشارت إلى أنه في إمارة دبي، ترتبط إجراءات فقدان جواز السفر بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومحاكم دبي.

والخطوة الثانية تبدأ بعد استلام تقرير الشرطة الأولي، حيث يجب على فاقد جواز السفر مراجعة كل من المحكمة المعنية في الإمارة محل تأشيرة إقامته، كذلك النيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التي أصدرت تأشيرته السابقة وذلك لتوثيق البلاغ في سجلاتهم.

والخطوة الثالثة تكون بعد إتمام هذه المصادقات من الجهات أعلاه، حيث يجب على فاقد جواز السفر العودة مجدداً إلى قسم الشرطة التي تم الإبلاغ من خلاله، واستلام شهادة رسمية بفقدان جواز السفر.

والخطوة الرابعة عند استلام الشهادة الرسمية بفقدان جواز السفر، على المتعامل مراجعة سفارة/ قنصلية بلده في دولة الإمارات، والتقدم بطلب إصدار جواز سفر جديد.

والخطوة الخامسة عند إصدار جواز سفر جديد لك، يمكنك العودة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وطلب تثبيت تأشيرة الإقامة على جواز سفرك.

وذكرت الحكومة الرقمية أيضا أنه " في حال كنت مقيماً في دولة الإمارات وفي زيارة إلى دولتك وفقدت جواز سفرك هناك، عليك اتباع الخطوات المطلوبة في بلدك للإبلاغ عن فقدان جواز السفر، والتقدم بطلب لإصدار جواز سفر جديد"، و" في حال كنت في زيارة لدولة ما، تواصل مع سفارة دولتك في تلك البلد لمعرفة ما تحتاجه للإبلاغ عن فقدان جواز السفر، والتقدم بطلب لإصدار جواز سفر آخر".