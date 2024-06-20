الامارات | 3 اختبارات صحية للمقبلين على الزواج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة الصحة بأبوظبي، توفيرها ثلاثة أنواع من اختبارات ما قبل الزواج، تشمل اختبار الأمراض المعدية والمنقولة عبر العلاقة الزوجية، واختبار أمراض الدم الوراثية والفحوص الأخرى والتدابير الوقائية، بالإضافة إلى الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج، وهو اختبار اختياري ينصح بإجرائه للكشف عن الأمراض الوراثية، وذلك للارتقاء بصحة وجودة حياة الأسر عبر وقاية أفرادها من الأمراض.

وتفصيلاً، أكدت دائرة الصحة بأبوظبي، أن فحوص ما قبل الزواج تعتبر إجراءً إلزامياً لجميع المواطنين والمقيمين المقبلين على الزواج، ويهدف للحفاظ على الصحة العامة من خلال ضمان الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية والتعامل معها خلال مرحلة ما قبل الزواج، كما تتضمن الفحوص تحديد مواعيد مع الخبراء والأطباء الذين يحرصون على تقديم مشورة ما قبل الزواج، والإشارة إلى أي تحديات صحية بشكل فوري للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وضمان ذرية خالية من الأمراض في المستقبل.

ويلزم فحص ما قبل الزواج، الخضوع لاختبارات للأمراض المعدية، واختبارات أخرى لفحص الحصبة الألمانية، وفصيلة الدم والتوافق، فيما يساعد الاختبار الجيني على تحديد المخاطر المحتملة لتوريث أمراض جينية للأبناء، بما يتيح للأزواج اتخاذ قرارات واعية وتبني تدابير وقائية. ونظراً إلى أن هنالك العديد من العوامل التي تؤثر في صحة الطفل، فإن الاختبار الجيني يُعد من بين الإجراءات الواجب مراعاتها عند التخطيط لتأسيس أسرة.

وأشارت الدائرة إلى أن استشارة مقدمي الرعاية الصحية وخبراء الأمراض الجينية هي أمر أساسي لتكوين فهم شامل حول المخاطر المحتملة والخيارات المتاحة، حيث تحد فحوص ما قبل الزواج من تعرض الأبناء للتشوهات الخلقية ويمكن أن تحميهم من الأمراض الوراثية، لافتة إلى أن الاختبار الجيني يُسهم في التحقق من وجود أكثر الطفرات الجينية شيوعاً (570 جين) المسؤولة عن أكثر من 840 حالة طبية.

وأكدت أن الخضوع للاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج، يوفر للمقبلين على الزواج على ست خدمات، تشمل مراجعة التاريخ الطبي والعائلي بما يشمل الأمراض الجينية الأكثر شيوعاً، وتحاليل الدم الضرورية، وفحصاً جينياً شاملاً لأكثر الطفرات الجينية شيوعاً، والتنسيق للحصول على استشارات متخصصة حسب الضرورة للأمراض الجينية التي يمكن أن تنتقل من الزوجين للأجيال القادمة، وبحث ومناقشة مخاوف الأزواج والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بنتائج فحوص ما قبل الزواج، بالإضافة إلى توفير التثقيف والإرشاد الصحي حول الحمل الصحي واستشارات ما قبل الولادة، مشددة على أن برنامج فحوص ما قبل الزواج، يمثل دلالة واضحة على الجهود الحثيثة التي تبذلها دائرة الصحة بأبوظبي، للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وعافية في إمارة أبوظبي.

وأوصت الأشخاص الذين يخططون للزواج بالخضوع للاختبارات الجينية قبل إتمام زواجهم، لإعداد خطة متكاملة ومحكمة لإدارة الأمراض الوراثية بشكل استباقي، حال وجودها.

استشراف العلاج

أكدت دائرة الصحة بأبوظبي، أن فحوص ما قبل الزواج، تستند إلى البنية التحتية المتطورة للرعاية الصحية في الإمارة، ومنظومتها المبتكرة، ومساعي الدائرة المستمرة للارتقاء بتجربة المريض في قطاع الرعاية الصحية، ضمن مختلف مراحلها، حيث تعمل هذه الاختبارات الوقائية على تحديد نواقل الأمراض الوراثية للأشخاص الذين يخططون للزواج، والكشف عن قابلية انتقال أي أمراض وراثية ومزمنة لمولودهم، والتي تتطلب رعاية معقدة، بالإضافة إلى وضع حلول المساعدة على الإنجاب المتقدمة والخيارات العلاجية الأخرى في متناول الأزواج.