محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة "مركز الإمارات العالمي للاعتماد"

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (40) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد برئاسة مدير عام بلدية دبي، وعضويّة كل من: د. هلال حميـد ساعد الكعبي، نائباً للرئيس، و عبدالله سلطـان الشامــسي، ود. فــرح علي الزرعوني، ود. وفــاء جابــر ناصـــر، د. مـروان محمــد المـلا، وأحـمــد الـروم المهيـري، ومنى عبدالله الطويل الشحي، بالإضافة إلى المُدير التنفيذي للمركز. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.