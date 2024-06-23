الامارات | شرطة دبي تنظم حملة تبرع بالدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة القصيص، ومجلس الروح الإيجابية، والمركز الصحي في شرطة دبي، بالتعاون مع نادي نافي الرياضي، حملة «كل قطرة بنبضة» لتعزيز ثقافة التبرع التطوعي بالدم، بمشاركة 120 متبرعاً من مختلف الجنسيات.

وأكدت رئيس مجلس الروح الإيجابية، فاطمة بوحجير، أهمية التبرع بالدم ومشاركة الجميع في هذه المبادرة الإنسانية، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة، لافتة إلى أهمية تعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر وتفعيل الشراكة المجتمعية، حيث شارك في حملات التبرع بالدم الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيون إيماناً منهم بأنه واجب وطني، فضلاً عن الفائدة التي تعود بالنفع على المتبرعين والمحتاجين، وترسيخاً لثقافة التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي، وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية وأهدافها الإنسانية النبيلة التي تسهم في إنقاذ الأرواح وحياة المرضى، داعية أفراد الجمهور إلى المشاركة والتبرع، والإسهام في إنقاذ إخوانهم المرضى والمصابين.

وقدم متطوعو الروح الإيجابية نبذة تعريفية تبين فوائد التبرع بالدم، ومنها تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز خلايا نخاع العظم لتجديد نشاطاتها وزيادة فاعليتها، وتخفيف ضغط الدم وتخفيف الصداع، كما يزيد التبرع بالدم الحيوية والسلامة، ويزيل المؤكسدات ويقلل الإجهاد التأكسدي عن طريق رفع إنزيم مضادات الأكسدة، مثل «سوبرأوكسايد ديسمتيز»، إلى جانب تقديم النصح والإرشاد، وإجراء فحوص طبية للمتبرعين وتقديم النصائح الطبية.