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الامارات | حاكم أم القيوين يهنئ أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقية تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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