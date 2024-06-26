الامارات | ما هي مدة الإنذار لإبلاغ صاحب العمل بالإستقالة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد سؤال من قارئ يقول فيه:

أريد ان أتقدم باستقالتي من مكان عملي الحالي لأنتقل لمكان عمل آخر، فما هي المدة المسموح لي فيها بإبلاغ صاحب العمل قبل الانتقال لمكان العمل الجديد؟ وإذا قام صاحب العمل بمعاملة سيئة لي عند تقديم الاستقالة ماذا يمكنني أن أفعل؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

مدة إنذار إنهاء عقد العمل إذا كان العامل بفترة التجربة فمدة الإنذار لا تقل عن شهر، أما بعد فترة التجربة فمدة الإنذار هي المدة المحددة بعقد العمل على ألا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على 90 يوما، أما عن معاملة صاحب العمل بسبب الاستقالة فالأمر يتوقف على نوع الإساءة لفظية أو تكليف بأعباء أكبر أو غير ذلك وكل معاملة ولها تصرف متعلق بها سواء إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين أو البلاغ الجزائي حسب الأحوال.

يمكن إرسال استفساراتكم على الايميل :

[email protected]