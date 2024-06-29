الامارات | غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن غداً الموافق 30 يونيو هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري، المتمثلة في تحقيق معدل نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، وفق قرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أنها ستبدأ اعتباراً من الأول من يوليو بالتحقق من مدى التزام الشركات بالمستهدفات المطلوبة منها، تمهيداً لتطبيق المساهمات المالية المقررة بحق الشركات غير الملتزمة.

وأشادت الوزارة بالشركات التي حققت معدل النمو المطلوب منها، مؤكدة ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات ونظام حماية الأجور، داعية في الوقت نفسه الشركات إلى أن تحافظ على نسب النمو التي حققتها مع حلول 30 يونيو الجاري.

وجددت الوزارة ثقتها بقدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع في مجالات الأعمال كافة، مبينة أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص حقق قيمة مضافة ونوعية لقطاع الأعمال، وأسهم في نمو أعمال الشركات.

ودعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات، إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين.

وأشارت الوزارة إلى أهمية التزام الشركات مستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة دولة الإمارات، كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية، والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة، التي تشهد منح أولوية رئيسة لتمكين رأس المال البشري الوطني.

• التأكيد على ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات ونظام حماية الأجور.

• وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص حقق قيمة مضافة، وأسهم في نمو أعمال الشركات.