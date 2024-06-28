الامارات | 5 برامج تدريبية تُوفّر دعماً مالياً للمواطنين العاملين في «الخاص»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) تخصيص خمسة أنواع من البرامج التدريبية تُوفّر دعماً مالياً للملتحقين بها من الكوادر المواطنة، سواءً العاملة لدى منشآت القطاع الخاص أو المتدرّبة بها، بينها «برنامج التدريب أثناء العمل»، الذي يقدّم دعماً مالياً شهرياً للخريجين المتدربين، يصل إلى 8000 درهم لحاملي البكالوريوس فما فوق، و«برنامج خبرة» الذي يوفّر فرصاً تدريبية مع بدل تدريب مهني شهري للخريجين الإماراتيين الجدد في الشركات الخاصة وشبه الخاصة.

وتفصيلاً، أفاد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بأن المواطنين والمواطنات العاملين في منشآت القطاع الخاص بمختلف قطاعاته أثبتوا كفاءتهم وقدراتهم في مختلف مواقعهم الوظيفية، متعهّداً بمواصلة السعي نحو تطوير قدرات القطاع الخاص، وتمكينه لمواكبة تغيرات نماذج الأعمال العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في استقطاب الكوادر الإماراتية للعمل في الوظائف المهارية، من خلال البرامج والمبادرات المتنوعة والمختلفة.

وأكد «نافس» أن حزم الدعم المالي لرواتب ومكافآت المواطنين العاملين والمتدرّبين لدى منشآت القطاع الخاص بالدولة، تستهدف في الأساس نمو وتطوّر الكوادر المواطنة، خصوصاً أن تدريب وتوظيف ورفع تنافسية المواطن تعتبر أحد مرتكزات تمكين المواطنين، لافتاً إلى أن هناك خمسة أنواع من البرامج التدريبية المدعومة من «نافس»، التي تُوفّر الدعم المالي للملتحقين بها من الكوادر المواطنة، سواءً العاملة لدى منشآت القطاع الخاص أو المتدرّبة.

وذكر المركز أن أول هذه البرامج يتمثل في «البرامج التدريبية أثناء العمل»، التي تستهدف دعم رواتب المواطنين الإماراتيين الراغبين في الانخراط في برامج التدريب العملي في القطاع الخاص من خلال «نافس»، إذ يُمكن للمواطنين الذين يلتحقون بوظيفة تدريب جديدة أثناء العمل في القطاع الخاص، ويخضعون لتصريح «متدرب» المخصص للخريجين، الاستفادة من راتب شهري مرتبط بالمستوى التعليمي، موضحاً أن البرامج تقدّم دعماً مالياً شهرياً للخريجين المتدربين يصل إلى 8000 درهم لحاملي البكالوريوس فما فوق، و6500 درهم لحاملي الدبلوم والدبلوم العالي، و4000 درهم لحاملي الثانوية العامة.

ووفقاً للمجلس، فإن ثاني البرامج التدريبية المدعومة هو «برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي»، والذي يستهدف استقطاب 10 آلاف مواطن يعمل في مختلف التخصصات الطبية بحلول 2026، من خلال توفير منح دراسية مدفوعة بنسبة 100% ومكافآت شهرية للملتحقين به من المواطنين حملة الثانوية العامة كحد أدنى، مشيراً إلى أن البرنامج يوفّر - بجانب الدعم المالي - فرصاً وظيفية بعد التخرج واستيفاء الشروط المطلوبة، وذلك في إطار جهود استحداث فرص عمل للكفاءات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية التي حددتها الدولة، وفي مقدمتها الرعاية الصحية.

أما البرنامج التدريبي الثالث فهو «برنامج معلمين» الذي يهدف إلى تطوير الكوادر الإماراتية في قطاع التعليم، من خلال برامج تدريبية وتخصّصية مطلوبة في سوق العمل، للباحثين عن عمل، وبرامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص. ويسعى البرنامج إلى تعيين 1000 مواطن سنوياً للعمل في القطاع التعليمي الخاص اعتباراً من العام الجاري، ليصل إلى 4000 مواطن بحلول عام 2027، وذلك من خلال تأهيل وتدريب الكوادر المنضمة للبرنامج بالمعارف والمهارات اللازمة للمهن الإدارية والمدرسية والتعليمية، مع تحمّل «نافس» كلفة التدريب بنسبة 100%.

ويستهدف البرنامج الحاصلين على شهادة البكالوريوس لمهن المعلمين والمهن المدرسية، وبرامج لحملة الثانوية العامة للمهن الإدارية والمساعدة.

وأشار «نافس» إلى أن البرنامج التدريبي الرابع هو «برنامج كفاءات» الذي يهدف إلى تقديم برامج تدريبية تخصصية مطلوبة في سوق العمل للكوادر الإماراتية «مجاناً» بناءً على الاحتياجات التدريبية لصاحب العمل، حيث يتم تصميم برامج تدريبية بالتنسيق مع الجهات التدريبية المعتمدة، إلى جانب توفير برامج تدريبية يحصل بموجبها الملتحقون بهذه البرامج عند انتهاء متطلباتها على شهادات مهنية، وهي مجموعة شهادات مهنية تم طرحها في منصة «نافس» لتأهيل العاملين في القطاع الخاص، منوهاً بأن القطاعات المستهدفة في إطار برنامج «كفاءات» تشمل «التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسياحة، والقطاع المصرفي والمالي والتجارة والتجزئة».

وأوضح المجلس أن خامس البرامج، هو «برنامج خبرة» الذي يوفّر فرصاً تدريبية مع مزايا مالية للخريجين الإماراتيين الجدد في الشركات الخاصة وشبه الخاصة عبر العديد من قطاعات الأعمال، مؤكداً أنه يحق للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل التقديم للالتحاق بالبرنامج، طالما أنهم حاصلون على درجة البكالوريوس كحد أدنى، وتخرجوا قبل عامين على الأقل من التقديم، إضافة إلى استيفائهم المتطلبات الأساسية للتدريب المهني المختار، وبمجرد تعيين المرشح للحصول على تدريب مهني عبر برنامج «نافس»، وبعد استكمال عمليات التحقق الإضافية، سيتمكن المرشح من التقديم للحصول على بدل تدريب مهني شهري.

مزايا الشركات

أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) أن هناك عدداً من الإجراءات والشروط تتيح لشركات القطاع الخاص التي توظف مواطنين إماراتيين الاستفادة من المزايا والفوائد المالية التي يقدمها «نافس»، مضيفاً أن قائمة المزايا متاحة للشركات كافة على الموقع الإلكتروني للمجلس. وأشار إلى أن الاطلاع على إجراءات وشروط الاستفادة من المزايا والفوائد المالية للشركات، تتم من خلال الدخول لمنصة «نافس»، ثم الانتقال إلى صفحة «مزايا الشركاء»، وإدخال تفاصيل الدفع الخاصة بالشركة، ليتحقق فريق «نافس» من صحة المعلومات، على أن تنشط المزايا الخاصة بالشركة تلقائياً.

. المواطنون والمواطنات العاملون في القطاع الخاص أثبتوا كفاءتهم وقدراتهم في مختلف مواقعهم الوظيفية.