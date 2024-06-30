شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تُعزي ملك المملكة المغربية في وفاة والدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ .

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة والدتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المملكة المغربية الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة والدتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب ” .