انطلاق مهرجان خورفكان للمانجو

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (خورفكان) انطلقت أمس فعاليات مهرجان خورفكان للمانجو في نسخته الثالثة للعام الحالي في مركز إكسبو خورفكان، بمشاركة 25 مزارعاً يعرضون أكثر من 150 صنفاً من أنواع المانجو من الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة، ويستمر لمدة 3 أيام.

وشهد اليوم الأول حضور عدد كبير من المهتمين وجمهور غفير من مختلف مناطق الدولة، حيث يهدف المهرجان إلى استقطاب المزارعين المواطنين لعرض محاصيلهم من الأنواع المختلفة من فاكهة المانجو المتنوعة، ودعمهم وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج الزراعي، الذي يعد من ركائز الاقتصاد والأمن الغذائي، بجانب ما يمثله النشاط الزراعي من جذب للقطاع التجاري والسياحي في المنطقة.

ويتضمن المهرجان عرض العديد من أصناف المانجو، إلى جانب تنظيم عدد من المسابقات التي خصصت لها جوائز قيمة، توزع على الفائزين بها، والمصنفة ضمن 3 فئات رئيسة، هي: مزاينة المانجو، ومسابقة أجمل سلة من المانجو للنساء فقط، وأفضل عمل فني للأطفال.

وقال محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن مهرجان المانجو يعد إضافة نوعية لسلسلة الفعاليات والمهرجانات التراثية والمتخصصة بالقطاع الزراعي، والتي تنظمها غرفة الشارقة في المنطقتين الشرقية والوسطى، بهدف توفير كل أشكال الدعم للمزارعين، ورفع جودة المنتجات الزراعية المحلية، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ببذل أقصى الجهود لتعزيز التنمية الزراعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن غرفة الشارقة تحرص على تعزيز نجاحات المهرجان وتمكينه من لعب دور حيوي على صعيد الحفاظ على الموروث الثقافي لدولة الإمارات، وتشجيع المزارعين على الاهتمام بشجرة المانجو.

وأكد أن مهرجان خورفكان للمانجو يمثل منصة مهمة لرفع مستوى الوعي بدور القطاع الزراعي في تعزيز الأمن الغذائي، والتشجيع على تبني التقنيات الحديثة التي تزيد من الإنتاجية والجودة في هذا القطاع المهم، ولاسيما أن المهرجان يحفل هذا العام بالعديد من الفعاليات، بالإضافة إلى المسابقات السنوية وتقديم الإرشادات العلمية للمزارعين حول أساليب الزراعة الحديثة تشجيعاً لهم للاهتمام بجودة إنتاج المانجو، بالإضافة إلى تعزيز وتبادل الخبرات من خلال استضافة خبراء في هذا المجال المهم.