الامارات | «خليفة التربوية» تطلق دورتها الـ 18 وتكرّم الفائزين في مايو المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية دورتها الثامنة عشرة 2024-2025، متضمنة 10 مجالات على المستويين المحلي والعربي، تشمل: الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، إضافة إلى إطلاق الدورة الثالثة من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وتتضمن: فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.

وبدأت الأمانة العامة للجائزة اعتباراً من الأول من يوليو الجاري استقبال طلبات المرشحين في مختلف المجالات على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 31 ديسمبر المقبل، وسيتم إعلان أسماء الفائزين في هذه الدورة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في أبريل من العام المقبل، ويتم تقديم ملفات المرشحين إلكترونياً عبر موقع الجائزة، كما تتم عمليات فرز وتقييم وتحكيم الأعمال المرشحة إلكترونياً من قبل لجان علمية متخصصة في كل مجال من المجالات المطروحة.

وقالت الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أمل العفيفي: تُدشن اليوم جائزة خليفة التربوية الدورة الـ18 لتواصل هذه الجائزة مسيرة التميّز في الميدان التربوي محلياً وعربياً ودولياً، وقد نجحت الجائزة في أن تكون جسراً لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف عناصر العملية التعليمية، ومن هنا نجد الإقبال الواسع على المشاركة في فعاليات الجائزة، والترشح لها عبر دوراتها المختلفة، حيث شكلت الجائزة منصة للتميّز والريادة والإبداع في الميدان التربوي، واليوم نتطلع إلى انطلاقة جديدة للجائزة في هذه الدورة التي تشهد سلسلة من الفعاليات والبرامج التعريفية وورش العمل التطبيقية، وندعو مختلف عناصر الميدان التربوي للتفاعل والترشح في المجالات المطروحة، فالجائزة معنية بالتميّز في رسالتها وأهدافها ودورها في دعم النهوض بقطاع التعليم واستشراف مستقبله.

وأوضحت العفيفي أن مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والمطروح على مستوى العالم يهدف إلى تعزيز مسيرة النهوض بالطفولة المبكرة وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العلمية والعملية برعاية هذه الفئة، وتوفير البيئة المحفزة لها على النمو والإبداع والتميز. وأشارت إلى أن هذا المجال يطرح فئتين هما: البحوث والدراسات، والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، وتتولى اللجنة المانحة التي تضم عدداً من كبار المتخصصين في التعليم المبكر على مستوى العالم عملية تقييم وتحكيم الأعمال المرشحة لهذا المجال. وذكرت أن الخطة الزمنية للدورة الحالية بدأت باستقبال طلبات المرشحين إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني، وتتضمن بدء فرز طلبات المرشحين من قبل الأمانة العامة للجائزة كمرحلة أولوية في الفترة من 1 إلى 10 يناير المقبل، وبعدها تتولى اللجنة التنفيذية للجائزة ولجنة الفرز لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر مرحلة الفرز للأعمال المرشحة في الفترة من 11 يناير إلى 9 فبراير المقبلين، وتتم عملية تحكيم وتقييم أعمال المرشحين من قبل لجان متخصصة، ويقام حفل تكريم المرشحين من الفائزين في مايو المقبل.