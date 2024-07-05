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أوكرانيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة خلال الليل

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة إنها أسقطت كل الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل وعددها إجمالا 32.
وذكر الجيش الأوكراني على تطبيق تيليجرام للتراسل أنه أسقط الطائرات المسيرة فوق سبع مناطق.
وقال حاكم ميكولايف إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة منها كانت تحلق فوق جنوب المنطقة. وذكر حاكم دنيبروبتروفسك أن ثلاث طائرات مسيرة أخرى تم إسقاطها أيضا فوق منطقته.
وقال حاكم منطقة كييف إن القوات الجوية فعلت الدفاعات لإسقاط طائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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