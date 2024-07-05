الامارات | رئيس الدولة يهنئ كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يهنئ كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة متمنياً له التوفيق في قيادة بلده نحو المزيد من التقدم والازدهار.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": أهنئ معالي كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة، وأتمنى له التوفيق في قيادة بلده نحو المزيد من التقدم والازدهار، وأتطلع للعمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز علاقاتنا التاريخية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين بلدينا."
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