الامارات | «الداخلية»: مخالفة 1050 سائقاً بسبب عرقلة حركة المشاة العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن الحوادث المرورية والمخالفات التي وقعت على مستوى الدولة العام الماضي عن مخالفة 1050 سائقاً بسبب «إيقاف مركبة بطريقة تعرقل حركة المشاة». وتوزعت المخالفات بين 352 مخالفة في أبوظبي، و658 مخالفة في دبي، و17 مخالفة في الشارقة، و11 في عجمان، وست في أم القيوين، ومخالفتين في رأس الخيمة، وأربع مخالفات في الفجيرة. ودعت وزارة الداخلية وأجهزة المرور ضمن حملاتها التوعوية المستمرة قائدي المركبات إلى خفض السرعات والالتزام بإعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم، فيما شدد قانون السير والمرور مخالفة إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة بالغرامة 500 درهم، ومخالفة إيقاف مركبة بطريقة تسبب خطراً على المارة أو تعرقل حركة المشاة وغرامتها 400 درهم. وفي سياق متصل دعت شرطة أبوظبي المشاة للعبور من الأماكن المخصصة لهم تجنباً لوقوع الحوادث المرورية واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وقال النقيب المهندس عبدالله حامد المنهالي، من مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، ضمن حلقة جديدة من «إضاءات مرورية» التي تبثها شرطة أبوظبي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عبور الأشخاص من غير الأماكن المخصصة للعبور قد يعرضهم للخطر، ولحوادث مرورية، داعياً المشاة إلى الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة حفاظاً على حياتهم. ونبّه المنهالي إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز عبور الطرق التي تزيد سرعتها على 80 كيلومتراً في الساعة، لافتاً إلى أن مخالفة عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية، وعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم هي الغرامة 400 درهم.

وشهدت طرق الدولة خلال السنوات الماضية حوادث صدم للمشاة، بسبب تهور بعضهم وعبورهم للطرق بصورة غير آمنة، وعبر الأماكن غير المخصصة للعبور.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وحذرت من خطورة العبور العشوائي للطريق الذي يعتبر من أهم الأسباب الرئيسة لوقوع حوادث الدهس، وحثت المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق والتأكد من خلو الشارع من المركبات.

وأكدت أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة، بالإشارة إلى الجهود المستمرة لتحسين شروط السلامة المرورية، للمشاة والتي كان نتيجتها إنشاء العديد من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية وتحسين معابر المشاة، وإنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وإغلاق الفجوات بعمل الأسوار على الطرق المختلفة بما يعزز من سلامتهم.

وحثت السائقين على الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق والالتزام بخفض السرعات، مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.

الالتزام بالإرشادات المرورية

أكدت شرطة أبوظبي ضرورة التزام السائقين ومستخدمي الطرق باتباع الإرشادات المرورية الخاصة بعبور المشاة، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، واحترام خطوط عبور المشاة، والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن، أو على الشوارع الخارجية حتى يمكنهم السيطرة على المركبة والانتباه لمفاجآت الطريق وتفادي حوادث الدهس.