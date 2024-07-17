الامارات | محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 يوليو 2024

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (31) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، برئاسة حمد عبيد الشيخ المنصوري.

ويضم مجلس الإدارة وفقاً للقرار كلاً من: يوسف حمد أحمد الشيباني، نائباً للرئيس، والأعضاء: محمد عبدالله الزفين، وحميد علي المحسن، ومنصور جمعه بوعصيبه.

ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.