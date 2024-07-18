الامارات | محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد علي سلطان العلماء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المغفور له، العلامّة الشيخ محمد علي عبدالرحمن سلطان العلماء، أحد علماء دبي الأفاضل، وذلك خلال زيارة سموه، أمس، مجلس العزاء في مجلس الخوانيج بدبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.