صدور عدة أوامر ملكية هامة

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الرياض - علي القحطاني - صدر اليوم الخميس عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها :
الرقم أ / 73
التاريخ 25 / 2 / 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 /1393هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 41 ) بتاريخ 15 / 2 / 1439هـ ، ورقم ( أ / 137 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ، ورقم ( أ / 131 ) بتاريخ 9 / 3 / 1443هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تنهى خدمة الفريق الأول الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد ابتداءً من تاريخ هذا الأمر.
ثانياً : يُعفى الفريق الركن / فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويعين نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.
ثالثاً: يُعفى الفريق الركن / فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، ويعين مستشاراً بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
رابعاً : يرقى اللواء الركن / فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات المشتركة.
خامساً : يرقى اللواء الركن / فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن ، ويعين رئيساً لأركان القوات البرية.
سادساً : يرقى اللواء البحري الركن / محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن ، ويعين رئيساً لأركان القوات البحرية.
سابعاً : على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : أ / 74
التاريخ : 25/ 2/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) بتاريخ 5 / 4 / 1395هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 73 ) بتاريخ 25 / 2 / 1446هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : أ / 75
التاريخ : 25/ 2 / 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 415 ) بتاريخ 28 / 7 / 1442هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور / سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : أ / 76
التاريخ : 25 /2 / 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الدكتور / سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشاراً في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود