صدور عدة أوامر ملكية هامة

الرياض - علي القحطاني - صدر اليوم الخميس عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها :

الرقم أ / 73

التاريخ 25 / 2 / 1446هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 /1393هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 41 ) بتاريخ 15 / 2 / 1439هـ ، ورقم ( أ / 137 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ، ورقم ( أ / 131 ) بتاريخ 9 / 3 / 1443هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تنهى خدمة الفريق الأول الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد ابتداءً من تاريخ هذا الأمر.

ثانياً : يُعفى الفريق الركن / فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويعين نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.

ثالثاً: يُعفى الفريق الركن / فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، ويعين مستشاراً بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.

رابعاً : يرقى اللواء الركن / فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات المشتركة.

خامساً : يرقى اللواء الركن / فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن ، ويعين رئيساً لأركان القوات البرية.

سادساً : يرقى اللواء البحري الركن / محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن ، ويعين رئيساً لأركان القوات البحرية.

سابعاً : على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود