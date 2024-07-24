الامارات | «طرق دبي» تنجز تحسينات مرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أعمال تحسينات مرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد، شملت توسعة سطحية للمخرج 55 المؤدي إلى شارع الرباط بطول 600 متر، وزيادة مسافة التداخل المروري، حيث أُضيف مسار جديد ليصل العدد إلى ثلاثة مسارات. وتحرص الهيئة باستمرار على تعزيز شبكة الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية في شوارع دبي، وذلك تماشياً مع النهضة العمرانية والتطور الحضري، والطفرة السكانية التي تشهدها الإمارة.

وتُعدُّ التوسعة السطحية على مخرج 55 من الأعمال التطويرية المهمة، كونها تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى السلامة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمخرج من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الرباط من 3000 مركبة في الساعة إلى 4500 مركبة في الساعة، بزيادة تصل إلى 50%، وخفض زمن الرحلة للمركبات المتجهة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الرباط باتجاه معبر الخليج التجاري من 10 دقائق إلى أربع دقائق، أي بمعدل 60%.

وأكدت الهيئة أن التوسعة المرورية على المخرج المتجه من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الرباط، تندرج ضمن الأعمال التطويرية التي تنفذها خلال عام 2024، وتشمل أكثر من 45 موقعاً على مستوى إمارة دبي، لمواكبة ودعم النمو المستدام للإمارة، وبالتالي تحقيق السعادة والرفاهية للسكان، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة.

وتلتزم الهيئة بالتطوير والتحسين المستمر لشبكة الطرق في الإمارة، وتحديث الحلول المرورية بشكل دوري مستمر، حيث تحدد الطرق المراد تحسين الحركة المرورية فيها بالاستناد إلى أربعة معطيات رئيسة يتم تحليلها بشكل فوري، هي: الدراسات المرورية، ومراكز التحكم، واقتراحات الجمهور والمشاهدات، والرصد الميداني للطرق من قبل فرق العمل لدى الهيئة.