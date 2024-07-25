الامارات | حمدان بن محمد يعلن فوز الإمارات باستضافة مؤتمر أبحاث الفضاء 2028 COSPAR

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، عن فوز دولة الإمارات باستضافة أكبر مؤتمر في العالم متخصص في أبحاث علوم الفضاء COSPAR 2028.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يسرنا الإعلان عن فوز دولة الإمارات باستضافة أكبر مؤتمر في العالم متخصص في أبحاث علوم الفضاء COSPAR 2028."

وتابع سموه: "سيقام هذا الحدث للمرة الأولى في العالم العربي، وسيجتمع خلاله أكثر من 3,000 باحث وخبير وعالم، لعرض ومناقشة أهم الأبحاث العلمية.دولة الإمارات أصبحت وجهة بارزة للمجتمع العلمي ومناقشة الأبحاث في مجال الفضاء.. معززة بذلك مكانة قطاع الفضاء كميدان للتعاون الدولي البنَّاء."

وختاما قال سموه: "نشكر فريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء الذي بفضله تحقق هذا الإنجاز".