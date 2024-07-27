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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حرصها على توعية أفراد المجتمع، أفادت النيابة العامة في دبي بأنه - وفقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية - فإن تزوير أو تقليد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو مدنية أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعرض مرتكبه للحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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