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الامارات | وضع حدث تحت الاختبار القضائي

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حدث تحت الاختبار القضائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بوضع حدث (يقل عمره عن 18 عاماً) تحت الاختبار القضائي بعد إدانته بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية مدة تقل عن 20 يوماً.

وأحالت النيابة العامة في دبي الحدث المتهم إلى المحكمة بتهمتين: الأولى الاعتداء على سلامة جسم الغير، والثانية الاعتداء على خصوصية شخص عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات بالتقاط صور له أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها والاحتفاظ بها.

وقررت المحكمة أخذ سند تعهد من ولي أمر الحدث، يتعهد فيه بإحضار الحدث إلى قسم قضايا الأسرة والأحداث عند الطلب، لإجراء الاختبار القضائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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