الامارات | وضع حدث تحت الاختبار القضائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بوضع حدث (يقل عمره عن 18 عاماً) تحت الاختبار القضائي بعد إدانته بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية مدة تقل عن 20 يوماً.

وأحالت النيابة العامة في دبي الحدث المتهم إلى المحكمة بتهمتين: الأولى الاعتداء على سلامة جسم الغير، والثانية الاعتداء على خصوصية شخص عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات بالتقاط صور له أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها والاحتفاظ بها.

وقررت المحكمة أخذ سند تعهد من ولي أمر الحدث، يتعهد فيه بإحضار الحدث إلى قسم قضايا الأسرة والأحداث عند الطلب، لإجراء الاختبار القضائي.