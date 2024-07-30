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محمد بن راشد يلتقي رئيس تشيلي

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ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الرئيس التشيلي غابريل بوريك فونت.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أثناء لقائي اليوم مع ضيف البلاد الرئيس التشيلي غابريل بوريك فونت.. علاقاتنا الدبلوماسية مع تشيلي ترجع للعام 1978.. وعلاقاتنا التجارية تشهد تسارعاً كبيراً وخاصة مع زيارة فخامته وتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.. وطموحاتنا المشتركة هي تحقيق مصلحة الشعبين.. وتطوير مسيرة التنمية بين الدولتين الصديقتين».

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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