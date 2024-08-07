الامارات | 1756 مستفيداً من المحاضرات التوعوية لشرطة دبي السياحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاد 1756 موظفاً وحارساً فندقياً وسائق أجرة، وعاملون في مجال الإنقاذ، من محاضرات التوعية الأمنية في المجال السياحي لشرطة دبي السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد خلفان عبيد الجلاف، أن المحاضرات التوعوية جاءت ضمن 28 محاضرة قدمها خبراء ومختصون من مختلف الإدارات العامة في شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص والجهات المُستفيدة، مبيناً أن عدد المستفيدين من المحاضرات التوعوية من موظفي الفنادق بلغ 1112 مستفيداً، وعدد سائقي سيارات الأجرة 593 سائقاً، وعدد مُنقذي الشواطئ وحراس الأمن 51 شخصاً.

ولفت إلى أن المحاضرات جاء تنفيذها في إطار حرص شرطة دبي على التواصل مع فنادق إمارة دبي وتعريفها بالخدمات الشرطية ونشر الوعي الأمني لديها، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في العمل على إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان.