الامارات | شرطة دبي تمنح «إسعاد» للطلاب والمقبلين على الزواج بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مركز بطاقة «إسعاد» في شرطة دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تُمنح بموجبها البطاقة للطلاب والمقبلين على الزواج من أصحاب الهمم المنتمين للمؤسسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين شرطة دبي والمؤسسات الإنسانية والمجتمعية في الدولة. وقّع المذكرة في نادي ضباط شرطة دبي في منطقة الجداف، كل من الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبدالعالي حميدان، ومديرة مركز بطاقة إسعاد، منى محمد العامري، بحضور عدد من موظفي الطرفين.

وتُعدُّ هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها شرطة دبي، لتعزيز الرعاية والاهتمام بأصحاب الهمم، وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون واحدة من أفضل الدول في تمكين وتكامل أصحاب الهمم.

وتتيح المذكرة انضمام الطلاب والمقبلين على الزواج من أصحاب الهمم المنتمين للمؤسسة إلى برنامج «إسعاد»، حيث سيزودهم مركز بطاقة إسعاد بالبطاقة، وكذلك بإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنحهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي وموظفو الجهات الأخرى المنضمة إلى برنامج «إسعاد».