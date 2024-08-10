الامارات | عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس "مبادرة محمد بن زايد للماء"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس "مبادرة محمد بن زايد للماء" الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد أمس.

ونقل سموه في بداية الاجتماع تحيات وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الموجهة لأعضاء المجلس، متمنيا لهم التوفيق في أداء المهام الموكلة إليهم.

واستعرض سموه وأعضاء المجلس الإطار الإستراتيجي للمبادرة، الذي يتكون من ثلاثة محاور رئيسة، تتضمن تسريع وتحفيز الابتكار، ورفع مستوى الوعي العالمي، وحشد الجهود الدولية في مجال ندرة المياه.

كما اطلع المجلس على المشروعات ذات الأولوية التي تتوافق مع محاور الإستراتيجية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مهمة المبادرة، وضمان تمكين الوصول المستدام للمياه حول العالم من خلال تطوير التقنيات المبتكرة وتطبيقها، وزيادة الوعي بخطورة ندرة المياه، وضرورة وضعها أولوية على الأجندة العالمية.

واطلع المجلس على عدد من الخطط والمشاريع، التي تهدف إلى تفعيل دور الشباب والشركاء في دولة الإمارات والعالم، وضرورة مشاركتهم في إيجاد حلول لتحديات ندرة المياه العالمية.

وأشاد سموه خلال الاجتماع بأهمية مبادرة محمد بن زايد للماء، التي أطلقت في فبراير 2024، والتقدم المحرز في مسابقة "إكس برايز للحد من ندرة المياه"، مؤكدا سموه أن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل المستمر والإسهام الفاعل في معالجة تحديات ندرة المياه الملحّة محليا وعالميا، منوها سموه بالدور المهم لأعضاء المجلس في تحقيق الأهداف المرجوة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس "مبادرة محمد بن زايد للماء"، معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية نائب رئيس المجلس، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وديفيد سكوت مستشار رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وراي داليو مؤسس شركة "بريدج ووتر" للاستثمار.