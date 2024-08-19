189 ساعة تدريب تخصصي للمعلمين تبدأ اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

يشارك 23 ألف كادر تربوي من المعلمين والقيادات المدرسية والاختصاصيين على مستوى الدولة، اليوم الاثنين، في فعاليات أسبوع التدريب التخصصي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الممتدة من 19 ولغاية 23 أغسطس 2024، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

ويتضمن أسبوع التدريب التخصصي 64 ورشة عمل تدريبية متخصصة، بعدد ساعات تدريبية تصل إلى 189 ساعة. وتهدف الورش إلى ضمان رفع جاهزية الكوادر التربوية للعام الدراسي المقبل، ورفدهم بأحدث الوسائل التعليمية المبتكرة لتوظيفها بالشكل الأمثل خلال تأديتهم رسالتهم التربوية.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أهمية أسبوع التدريب التخصصي ودوره الأساسي في صقل مهارات المعلمين وإتاحته المجال لتبادل الخبرات التربوية ضمن بيئة تعليمية تتبنى الابتكار والريادة، بما ينعكس على جودة مخرجات المنظومة التعليمية وتطورها ورفدها بمقومات تميزها وتنافسيتها في المستقبل، لافتة معاليها إلى أن التدريب يأتي في إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024- 2025

وبيّنت معاليها أن التدريب التخصصي يشكل أحد محاور استراتيجية الوزارة للمضي قدماً في تطوير ممكنات كافة الكوادر التربوية، عبر الاستثمار بطاقاتهم وقدراتهم، للوصول إلى الريادة المنشودة في قطاع التعليم، حيث ستكتسب الكوادر التربوية خلال التدريب عدداً من المهارات المتقدمة في مجموعة من المجالات الحيوية ذات الأولوية في الدولة.

من جهته، أوضح المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أهمية أسبوع التدريب التخصصي، وما يتضمنه من برامج وفعاليات متنوعة تعزز من مفاهيم الابتكار والتميز والريادة التربوية لدى كافة عناصر الميدان التربوي، وتجعل منه سمة بارزة من سمات المنظومة التعليمية الوطنية، لافتاً إلى أن التدريب يتيح مسارات تطور ريادية لكافة كوادر الميدان ويمكنهم من تعزيز خبراتهم وتنميتها وتطبيقها بشكل مهني مدروس.

وبيّن أن التدريب التخصصي الذي تنظمه الوزارة بمشاركة معلمين وقيادات مدرسية واختصاصيين على مدار العام الدراسي، ينطلق من أهمية أدوارهم باعتبارهم ركيزة العملية التعليمية، كما يفتح المجال أمامهم للإبداع، بما يضمن في المحصلة تحقيق المؤشرات الوطنية المرتبطة بقطاع التعليم.

وتنظم الوزارة فعاليات أسبوع التدريب التخصصي، بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجامعة الإمارات العربية المتحدة وكلية الإمارات للتطوير التربوي والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي- اليونسكو، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على إشراك المعنيين في تطوير المجتمع التربوي، بما يحقق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها في مجال التعليم.

ويتضمن أسبوع التدريب التخصصي 9 ورش للقيادات المدرسية و33 ورشة للمعلمين و22 ورشة للوظائف الداعمة من الاختصاصيين. وتقدم هذه الورش بالتعاون مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات التربوية، كما يقام على هامش أسبوع التدريب التخصصي عدد من الفعاليات المصاحبة مثل فعالية أفكار ملهمة - التربوي الموهوب- إلى جانب حلقة نقاشية افتراضية مع خبراء من جامعة الإمارات وكلية الإمارات للتطوير التربوي، تتناول أعراض وأنواع التحديات الأكاديمية التي يواجهها اليافعون.

ويشتمل تدريب القيادات المدرسية على برامج متنوعة مثل القيادة التحويلية ويستهدف 1464 من القيادات، إلى جانب برنامج تعزيز العمل الإداري باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ويهدف إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري.

السمات الشخصية

أما تدريب المعلمين، فسينطلق تحت عنوان «السمات الشخصية للمعلمين المميزين»، ويضم تدريب المعلمين العديد من الورش، منها مجتمعات التعلم المهنية وفهم ودعم الطلبة أصحاب الهمم في الصفوف، وقيادة التعلم الحديث، والتعلم والتقييم القائمين على المشاريع لجميع المواد الدراسية.