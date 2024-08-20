الامارات | 7 اشتراطات لإصدار شهادة ميلاد رسمية للمواليد داخل الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 7 شروط ومتطلبات لإصدار شهادة ميلاد رسمية للمواليد داخل الدولة، لإثبات نسبهم ومكان وتاريخ ميلادهم وجنسيتهم وديانتهم، على أن يتم تقديم وثائق الوالدين الأصلية.

وحسب ما أوضحته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني فإن الشروط السبعة تتمثل في " ضرورة زيارة أحد الوالدين لمركز الصحة العامة مع الأوراق المطلوبة حسب الإمارة التي تمت فيها الولادة، لاستلام شهادة الميلاد، وفي حال استخدام (باقة مبروك ما ياك) يتم إرسال شهادة الميلاد إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دون الحاجة لقدوم المتعامل، و في حال عدم حضور الأب، يجب إحضار توكيل من الأب أو طلب استخراج شهادة الميلاد موقعاً من الأب".

ويتعرض الشرط الثاني لحالات الولادة لأم داخل الدولة والزوج موجود خارج الدولة حيث يجب تقديم الوثائق الإضافية الآتية " بلاغ الولادة، وثيقة أو مستند الزواج أو إقرار من الوالدين ينسب المولود إليهما مصدق من سفارة الدولة التي يتبعونها أو من كاتب العدل، وبطاقة هوية أو جواز سفر الأم والأب إن وجد".

وتابعت الوزارة " بالنسبة لحاملي أكثر من جواز سفر تؤخذ المعلومات من جواز السفر الذي عليه الإقامة، فيما يتعرض الشرط الرابع للحالات الأخرى حيث يتم العرض على لجنة المواليد ثم تستخرج شهادة الميلاد بناء على موافقة اللجنة، خامساً: في حال كان الطفل لنزيلة في المراكز الاصلاحية والعقابية عن طريق الشرطة فإنه يجب تقديم " رسالة من المنشآت الإصلاحية أو العقابية * بلاغ الولادة الأصلي، جواز سفر الأم أو رسالة من نظام الإقامة وشؤون الأجانب، محضر تسمية من المحكمة يذكر فيه اسم الأم واسم المولود وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد، تعبئة استمارة الطلب"

ويختص الشرط السادس للحالات التي يكون فيها الأب مجهول الهوية، حيث تتطلب عدة وثائق تتمثل في "في حالة الولادة في المستشفى (بلاغ الولادة)، وفي حالة معرفة الأم إحضار أوراقهما الثبوتية"، سابعاً: في حال مجهول الأبوين يحال الطفل اللقيط عن طريق دائرة الخدمات الاجتماعية وتقديم الوثائق " تقرير أو رسالة من دائرة الخدمات الاجتماعية، محضر تسمية من المحكمة".

وحددت الوزارة 3 خطوات للتقديم على طلب إصدار شهادة ميلاد تتمثل في إرسال رسالة نصية برقم البلاغ، وموقع تقديم الخدمة، التسجيل في النظام الالكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة، للحصول على اسم المستخدم والرقم السري، ومن ثم الدخول الى الخدمة الإلكترونية، كذلك تقديم الطلب في النظام الإلكتروني ودفع الرسوم إلكترونياً، ومن ثم استلام الشهادة عن طريق التوصيل لصاحب الشأن أو وكيل عنه يستلمها من المركز، وفي حالة استخدام باقة "مبروك ما ياك" للمواطنين" يتم تقديم الطلب في النظام الإلكتروني لحكومة الامارات الذكية (services.government.ae).، ودفع الرسوم إصدار الشهادة وارسالها للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ويتعرض الإجراء الثاتي لحالات طلب الخدمة من خلال مراكز الصحة العامة او المستشفيات الحكومية، حيث يتم تقديم الطلب في مراكز الصحة العامة ودفع الرسوم التحقق من الوثائق والأصول وإصدار شهادة الميلاد، ثم استلام الشهادة من قبل صاحب الشأن أو وكيل عنه، ثالثاً : في حالة طلب الخدمة من خلال مراكز الصحة العامة او المستشفيات الحكومية يتم تقديم الطلب في مراكز الصحة العامة ودفع الرسوم، ومن ثم التحقق من الوثائق والأصول وإصدار شهادة الميلاد، ثم استلام الشهادة من قبل صاحب الشأن أو وكيل عنه.



Inline image