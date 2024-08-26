الامارات | 5 إجراءات تعزز إنتاجية طفلك خلال العام الدراسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع بداية العام الدراسي الجديد، يدخل الطلاب في مرحلة جديدة من التنافس، لتحصيل أعلى الدرجات، وتحقيق مستويات متقدمة في مختلف المواد والتخصصات، الأمر الذي يفرض على ذويهم أن يجعلوا من صحتهم ورفاهيتهم أولوية، لضمان تعزيز صحتهم الجسدية والنفسية خلال عامهم الدراسي، وضمان سعادتهم.

وحددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، 5 إجراءات على ذوو الطلبة اتباعها لتحسين صحة الأطفال الجسدية والنفسية، ورفع إنتاجهم وتحصيلهم الدراسي، الأول: يجب العمل على تنظيم أوقات النوم للطفل بعد عودته من المدرسة، بحيث يجب استهداف أوقات نوم ثابتة لضمان حصولهم على قسط كاف من الراحة لتحقيق أداء متميز، ثانياً: يجب التأكد من أن حقيبة الظهر مناسبة، والحرص على اختيار حقيبة لا تسبب آلام للظهر والكتف .

وحسب المؤسسة يتمثل الإجراء الثالث في ضرورة دعم الصحة النفسية للطفل أثناء عودته من المدرسة، من خلال الحرص على الاستماع إليه وتهدأته، ومساعدته على التعامل مع أي قلق أو توتر قد يشعر به، رابعاً: يجب على الآباء والأمهات جعل صحة العين أولوية بالنسبة لأطفالهم، من خلال تحديد موعد لإجراء فحص شامل للعين للتأكد من صحة وسلامة عينيه، مما يساهم في استمرار تعلمه بشكل جيد.

وأضافت " يتمثل الإجراء الخامس في ضرورة تشجيع الطفل على غسل اليدين بانتظام، لمنع انتشار الجراثيم في البيئة المدرسية، حيث يجب تعليم الطفل طريقة غسل اليدين الصحيحة وأهمية غسل اليدين بشكل متكرر"