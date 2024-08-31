خطابات ملهمة في «الدولي للاتصال الحكومي 2024»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

يلتقي الفكر العلمي والفلسفي مع التطلعات الإماراتية لتطوير العلوم الدقيقة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، حيث تستضيف الدورة الـ13 من المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار يومي 4 و5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «حكومات مرنة.. اتصال مبتكر»، شخصيات قيادية مؤثرة لتقديم خطابات ملهمة برؤى معمقة حول موضوعات تشمل أهمية التعليم في بناء الأجيال، والتنافس العالمي على المواهب، وراهن الاقتصاد العالمي ومستقبله.

وتضم قائمة المتحدثين معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والخبير الاقتصادي العالمي جوستين لين، والخبير الاقتصادي الياباني البروفيسور فوميو هاياشي، والمهندس والمخترع المغربي رشيد يزمي، والدكتور أحمد العوضي، مدير برنامج الجينوم الإماراتي، للنقاش حول أحدث التطورات في مجال الجينوم والاقتصاد والإعلام، وكيفية الاستفادة من الأفكار المطروحة لتطوير المجتمعات.

سيمفونية الازدهار

ويشارك معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، حضور المنتدى رؤاه حول الدور المحوري للإعلام الوطني باعتباره قوة عالمية أسهمت في ترسيخ سمعة دولة الإمارات، وذلك عبر خطاب «الإعلام الوطني وسيمفونية الازدهار». ويتطرق معاليه إلى الدور المهم والمنوط بالإعلام الإماراتي الذي تقع عليه مهمة توثيق إنجازات الدولة والترويج لها محلياً وعالمياً عبر نقل صورة أمينة عن واقع دولة الإمارات وتوجهات قيادتها السياسية وأهداف الدولة الاستراتيجية وطموحاتها الحالية المستقبلية.

كما يتناول معاليه الآليات التي تتبعها دولة الإمارات لتجاوز مختلف التحديات الناتجة عن عولمة الاتصال من أجل بناء إعلام وطني قوي يُسهم في تحقيق التنمية والتقدم، ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية الوطنية وقيم الدولة الأصيلة، مع تسليط الضوء على التحولات الجذرية التي أحدثتها الثورة الرقمية في كيفية تفاعلنا مع المعلومات وتناقلها، والتقنيات الجديدة التي فرضت وجودها مثل الذكاء الاصطناعي، كعنصر فاعل في تشكيل مستقبل الإعلام.

مهندسو الأجيال المبدعة

ويطرح جوستين لين، الخبير الاقتصادي العالمي والأكاديمي وصاحب الخبرة الواسعة في مجال التنمية الاقتصادية والنائب الأول للرئيس لشؤون الاقتصاد التنموي في البنك الدولي سابقاً، في خطابه «أينشتاين وفولتير للحكومات: بذور الموهبة تزدهر بالتعليم» أهمية المساواة في فرص التعليم، ودور التكنولوجيا في تطوير المناهج الدراسية، وكيف يمكن للمعلمين أن يكونوا مهندسي صناعة الأجيال المبدعة، من خلال طرح العناصر الأساسية لبناء نظام تعليمي فعال، وتشجيع الطلبة على توظيف إمكاناتهم.

ومن أرض الشمس المشرقة، يحضر الخبير الاقتصادي الياباني البروفيسور فوميو هاياشي إلى الشارقة، لإلقاء خطابه الملهم «رسالة يابانية إلى حكومات العالم». ويتناول هاياشي في خطابه أسباب وآثار الركود الاقتصادي الذي عانت منه اليابان، ويقدم رؤىً مستقبلية حول التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وحلولها. ويشمل خطابه تحليلاً عميقاً للتغيرات الديموغرافية السريعة، وآثارها على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى دراسة حالة الاقتصاد الياباني، ودروسها المستفادة. ويسلط هاياشي الضوء على أهمية التعاون الدولي، وضرورة إجراء إصلاحات هيكلية جوهرية في أسواق العمل والرعاية الاجتماعية، من أجل ضمان استدامة النمو الاقتصادي في العقود المقبلة.

النوابغ العربية

يجمع حوار «حينما تكون النوابغ العربية سبباً للارتقاء بالاتصال العالمي» المهندس والمخترع المغربي المتخصص بعلم المواد رشيد يزمي، الحاصل على 180 براءة اختراع، وصاحب أكثر من 250 بحثاً علمياً، والمصنف ضمن أهم 10 شخصيات مسلمة في 2015، مع المخترع الإماراتي الطفل علي حميد اللوغاني، مخترع ومنتسب لمركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا في الشارقة. ويستعرض الحوار كيفية بناء بيئة محفزة للابتكار والإبداع تحافظ على العلماء في أوطانهم، كما يتطرق إلى أساليب وأهمية تشجيع الباحثين على مواصلة أبحاثهم المرتبطة بالتكنولوجيا وقطاع الاتصال. كما يستعرض الدكتور أحمد العوضي، مدير برنامج الجينوم الإماراتي، من خلال خطاب بعنوان «الجينوم الإماراتي.. رحلة اكتشاف مستقبل صحي أفضل»، الخطوات التوعوية والتطبيقية للبرنامج الذي يهدف إلى جمع مليون عينة جينية، وطرق التغلب على تحديات استقطاب المشاركين وضمان مشاركتهم الفعالة، كما يسلط الضوء على أساليب الحفاظ على سرية البيانات الجينية، وأهمية البرنامج في دعم البحوث وترجمة النتائج إلى تطبيقات عملية تسهم في تطوير القطاع الصحي.