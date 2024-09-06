الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسوّل

شكا متسوقون في الفجيرة وجود متسولين بالقرب من سوق الأسماك والمواقف المحيطة به، رغم تكثيف الجهات المعنية حملات التوعية بمخاطر هذا السلوك غير الحضاري.

عروض

قدمت أكاديميات رياضية في عجمان عروضاً وتخفيضات كبيرة على الاشتراكات الشهرية، بسبب ضعف الإقبال مع انتهاء العطلة الصيفية، وتوقف طلاب عن الاشتراك.

أشجار

أثنت مواطنة على خدمة تقليم الأشجار التي تقدمها بلدية دبي، حيث وفرت لها متخصصين لتقليم شجرتي الغاف في منزلها، المسجلتين ضمن مشروع بلدية دبي لترقيم أشجار الغاف، الذي يهدف إلى المحافظة على أشجار البيئة المحلية المعمرة.

«دليفري»

شكا سائقو مركبات تصرفات وصفوها بـ«الطائشة» يقوم بها سائقو «الدليفري» أثناء توصيل الطعام على درّاجاتهم الكهربائية، والتي تشكل إرباكاً كبيراً للسائقين، فضلاً عن أنها تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين في الطريق، مطالبين الشركات المعنية بضرورة توفير ورش توعوية لهم.

مدارس

طالب أولياء أمور طلبة في منطقة المدارس في مويلح بالشارقة، بتخصيص دورية شرطة، لتنظيم حركة المرور خلال نهاية اليوم الدراسي، نظراً للازدحام الكبير الذي يشكل إرهاقاً كبيراً عليهم وعلى أبنائهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.