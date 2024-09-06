الامارات | SHEIN تستضيف فعالية رائعة في "سيتي سنتر" الزاهية بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت شي إن SHEIN متجرها المؤقت الذي طال انتظاره في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة، ليقدم ثلاثة أيام من العروض المثيرة للتسوق في موسم العودة إلى المدرسة. وتقام هذا الفعالية الحصرية من 6 إلى 8 سبتمبر، من الساعة 10 صباحاً حتى 12 صباحاً، لتقدم تجربة تسوق لا مثيل لها تحت شعار "عبر عن شغفك في الموضة مع شي إن".

كمكافأة، يتوفر كود خصم بقيمة 20% على جميع المشتريات عبر الإنترنت حتى 5 أكتوبر 2024. استخدم الكود PR20 في جميع مشتريات SHEIN على التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

يستمتع الحضور بخصم خاص 25% على جميع المنتجات التي تشمل ملابس الرجال، والأطفال، والنساء (بما فيها موديلات القوام الكيرفي)، والمستلزمات المنزلية، والأحذية، والحقائب، والإكسسوارات، والمجوهرات، وأدوات التجميل، ومستلزمات المكتب. هذا العرض الفريد متاح فقط خلال فترة المتجر المؤقت. ستقوم SHEIN بتدوير البضائع يومياً، بتوفير موديلات وفئات جديدة كل يوم. تتزامن هذه الفعالية تماماً مع العودة إلى المدرسة وموسم الموضة الجديدة، مما يجعلها فرصة مثالية لتحديث خزانة ملابسك.

يمكنك أن تتوقع رؤية الكثير من العلامات التجارية الفرعية المتنوعة التابعة لمتجر SHEIN. ستقدم العلامة التجارية "Dazy" موديلات مستوحاة من الموضة الكورية العصرية، بينما ستقدم "Romwe" خيارات موضة جريئة للنساء والرجال معاً. أما العلامة التجارية الفرعية الفاخرة "MOTF" ستوفر إطلالات راقية، و"Luvlette" ستقدم ملابس نوم مريحة وعصرية. للمتسوقين لأحبائهم الأطفال ستقدم لهم "Cozy Cub" ملابس جذابة ومريحة، بينما يمكن لهواة اللياقة البدنية والأنشطة الرياضية الحصول على إطلالاتهم المفضلة من "Glowmode".

تدعوSHEIN المتسوقين إلى مشاركة تجاربهم باستخدام الهاشتاغ #SHEINUAEPopUp. ويمثل هذا المتجر المؤقت أول تجربة لمتجر SHEIN في الشارقة بعد نجاح المتاجر المؤقتة في دبي وأبو ظبي، مما يمنح المجتمع المحلي فرصة فريدة لتجربة العلامة التجارية على أرض الواقع.

نشجع المتسوقين على الاستفادة من الخصومات الحصرية والعروض المتنوعة، حيث إن الكمية محدودة ومن المتوقع أن تنفد بسرعة.