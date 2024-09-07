الامارات | محمد بن راشد: حميد النعيمي رفيق المؤسسين وعضيد لمن جاء بعدهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة أخوية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، عبر صفحة سموه على منصة «إكس»، نوه سموه فيها بأنه ظل «رفيقاً للمؤسسين.. ومسانداً وعضيداً لمن جاء بعدهم».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينته: «أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي.. حاكم عجمان.. لك منا كل التحية والتقدير، لك منا ومن شعبك كل المحبة والتوقير، بذلت غالي السنين لوطنك دولة الإمارات، ولإمارتك الغالية عجمان، تأسيساً وبناءً وقيادةً، ومشاركة مخلصة في الحفاظ على كيان الاتحاد وروحه ومبدئه، رفيقاً للمؤسسين، ومسانداً وعضيداً لمن جاء بعدهم».

وتابع سموه: «أخي الشيخ حميد.. نفخر بك علماً خالداً من أعلام دولتنا، ونفخر بأبنائك الذين يواصلون مسيرتك المباركة، وندعو الله أن يديم عليك الخير والصحة والتوفيق في مسيرتك المباركة. أخوك الدائم على محبته.. محمد بن راشد».

ورداً على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، استمرار سموه في خدمة الوطن طالما بقي القلب يخفق.

وقال سموه في رسالته: «أخي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. لك منا كل الود والتقدير.. نتشرف بخدمة الوطن طالما بقي القلب يخفق، ولا تزيدنا الأيام والسنوات إلا إخلاصاً له وتفانياً من أجله، والسعي في إعلاء رايته وإسعاد شعبنا».

وأضاف سموه قائلاً: «هذا الوطن الغالي العزيز أمانة في أعناقنا جميعاً، نصونه بالنفس والنفيس، بناه الآباء المؤسسون، وحفظه الأوفياء المخلصون، وعلى دربهم تسير الأجيال بخطى قوية ثابتة واثقة راسخة نحو المجد والعلياء».

واختتم سموه رسالته بالقول: «حفظ الله بلادنا وأدام أمنها واستقرارها، وحفظ الله قيادتنا وأدام نجاحاتها وإنجازاتها، وحفظ الله شعبنا وأبقاه سنداً وعضداً لقيادته».

وحلت، أمس، الذكرى الـ43 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيّب الله ثراه، حيث حمل منذ السادس من سبتمبر 1981 الأمانة، ليواصل مسيرة الإنجازات وتعزيز نهضة عجمان وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة بين دول العالم في ظل قيادتها الرشيدة.

نائب رئيس الدولة:

• أخي الشيخ حميد.. نفخر بك عَلماً خالداً من أعلام دولتنا. بذلت غالي السنين لوطنك دولة الإمارات، ولإمارتك الغالية عجمان.

• لك منا كل التحية والتقدير، لك منا ومن شعبك كل المحبة والتوقير.

حاكم عجمان:

• أخي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. لك منا كل الود والتقدير.

• لا تزيدنا الأيام والسنوات إلا إخلاصاً للوطن وتفانياً من أجله، والسعي في إعلاء رايته وإسعاد شعبنا.