الامارات | "إقامة دُبيّ" تستهدف قرابة 4000 طفل مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024- 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن مُبادراتها المُجتمعية التي تسعى من خلالها إلى تعزيز التواصل مع مختلف الفئات المُجتمعية، نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي سلسلةً من الزيارات لعددٍ من المدارس خلال أول أسبوعين من بداية العام الدراسي2024 - 2025، حيث تم استقبال الأطفال بالهدايا التذكارية و بحضور شخصيات إقامة دبي الكرتونية الشهيرة سالم وسلامة .

واستفاد من هذه المُبادرة التي تأتي في إطار جهود إقامة دبي لتعزيز تحسين جودة الحياة في المُجتمع، وتشجيع الأطفال على التحصيل العلمي والإسهام في بناء مُستقبل مُشرق لدبي،3 آلاف و 800 طفل، كما تضمنت توزيع كتب وملصقات تشمل رسومات خاصة بإقامة دبي.

وتتضمن الملصقات رسومات خاصة بمنصة جوازات الاطفال و شخصيات سالم و سلامة ، وشعار إقامة دبي، وبرج خليفة، ورسمة لطائرة السعادة، حيث تهدف هذه المبادرة وما شملته من تورزيع كتب وملصقات إلى تنظيم العمل المؤسسي المُجتمعي مع الشُركاء لضمان الكفاءة والفعالية، فضلاً عن تشجيع الأطفال على بدء العام الدراسي بكب نشاطٍ وحيوية ، مع التأكيد على أهمية التعليم والمعرفة في بناء الدول .

وشملت المدارس التي زارتها ( الإدارة) خلال الأسبوع الأول كل من روضة الشروق، ومدرسة الثاني من ديسمبر، ومدرسة السعادة، ومدرسة حصة بنت المر، ومركز دبي لأصحاب الهمم. فيما شمل الأسبوع الثاني زيارة كل من المدرسة الأهلية الخيرية، ومدرسة كرمل، والمدرسة الهندية.

وأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن دور ها وحُضورها لا يقتصر على توفير الخدمات للمُتعاملين ، بل يتجاوز ذلك باعتبارها شريكاً حقيقياً في بناء مُجتمعٍ واعٍ ومُتعلم، حيث أن تعزيز الوعي والمبادرات المجتمعية جزء لا يتجزأ من إستراتيجية إقامة دبي.

وتفاعل الأطفال مع الزيارات بشكلٍ كبير ولافت ،حيث استقبلوا الشخصيات الكرتونية "سالم" و"سلامة" بفرحة وسعادة، مما أضفى أجواءً من البهجة والمرح، معبرين عن امتنانهم لهذه المُبادرة والهدايا الجميلة، التي جعلتهم يشعرون بالحماس لبدء العام الدراسي بروحٍ إيجابية.

وأكد أولياء الأمور أن هذه الزيارات لم تُسعد الأطفال فحسب، بل ساعدتهم أيضاً في تخفيف التوتر المرتبط ببدء العام الدراسي الجديد، مما ساهم في تعزيز شعورهم بالاطمئنان والسعادة مشيدين بالجهود المبذولة في تعزيز العلاقة بين المُجتمع وإقامة دبي،التي تعكس الالتزام بدعم التعليم والاهتمام بالجيل الصاعد.