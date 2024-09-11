حاكم الشارقة: ضرورة التركيز على احتياجات المجتمع والمواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مراسم أداء اليمين القانونية، لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وهنأ صاحب السمو حاكم الشارقة المجلس البلدي الجديد، راجياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، مؤكداً سموه ضرورة التركيز على احتياجات المجتمع والمواطنين في المدينة، ونقلها للجهات ذات الاختصاص، ومتابعة الأمور التي تقع ضمن نطاق عمل المجلس البلدي.

وأوضح سموه، أن مشروعات الإمارة كافة، تصب في مصلحة المواطنين والقاطنين على أرضها، بما يوفر لهم الحياة الكريمة، ويعزز من ترابطهم وانتمائهم واعتزازهم ببلدهم وثقافتهم.

وأشار سموه إلى أهمية التواصل مع أفراد المدينة كافة، لمعرفة التحديات التي قد تواجههم، واقتراحاتهم، وطموحاتهم، للارتقاء أكثر بالمدينة، ونقلها للجهات الحكومية كل بحسب اختصاصها، موصياً سموه بالحرص على تسهيل الإجراءات، والخدمات التي تقدم للناس.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، وعدد من رؤساء الدوائر وكبار المسؤولين.