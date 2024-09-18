ابوظبي - سيف اليزيد - بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يوضح الإرشادات الضرورية التي يجب إتباعها من سائقي الحافلات المدرسية والمشرفات من أجل سلامة الطلبة في رحلة الذهاب والرجوع إلى المدرسة.

‎فيديو.. شرطة أبوظبي توضح إرشادات سلامة الطلبة بالحافلات المدرسية