‎فيديو.. شرطة أبوظبي توضح إرشادات سلامة الطلبة بالحافلات المدرسية

ابوظبي - سيف اليزيد - بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يوضح الإرشادات الضرورية التي يجب إتباعها من سائقي الحافلات المدرسية والمشرفات من أجل سلامة الطلبة في رحلة الذهاب والرجوع إلى المدرسة.
ابوظبي - سيف اليزيد - بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يوضح الإرشادات الضرورية التي يجب إتباعها من سائقي الحافلات المدرسية والمشرفات من أجل سلامة الطلبة في رحلة الذهاب والرجوع إلى المدرسة.
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