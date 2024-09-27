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الامارات | طحنون بن زايد يبحث مع إيلون ماسك سبل التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً،  بحثنا اليوم مع إيلون ماسك المستجدات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وسبل تعزيز التعاون المشترك..

وأضاف سموه قائلاً "الطموح، البناء والرؤية المتوافقة مع القادة العالميين تعمل على استثمار أمثل للطاقات، وتتيح فرصاً فريدة توفرها التقنيات الحديثة، وحلولاً يحقق توظيفها وتسريع تبنيها إلى إحداث طفرة في جودة حياة ورفاهية البشر".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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