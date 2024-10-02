حمدان بن محمد: تعلمنا من محمد بن راشد أن كل إنجاز هو فرصة جديدة لطموحات ومستهدفات أكبر

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي نموذجاً عالمياً في ريادة الخدمات الحكومية والتحسين المستمر فيها بإبداعٍ ينظر بعين المستقبل لتحقيق أكثر من توقعات المتعاملين وتطلعاتهم.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية" بتنظيم من مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وقال سموه: برؤية محمد بن راشد .. دبي تنجز أسرع تحوّل في منظومة خدماتها الحكومية، وماضون بتحقيق نقلات نوعية بجهود فريق متميز، وهذه مجرّد بداية .. حيث تعلمنا من سموه أن كل إنجاز هو فرصة جديدة لطموحات ومستهدفات أخرى.

وأضاف سموه: فخور بما حققته جميع الجهات من مضاعفة سرعة وحجم ووتيرة التطور في الخدمات لتحسين 418 خدمة حكومية خلال عام واحد، فالعمل بنهج الحكومة الواحدة من قِبل جميع الجهات ساهم بتحقيق وفورات مالية تقدر 647 مليون درهم للمتعاملين، وخفّض زمن انتظار الحصول على الخدمات بنسبة 98%، وساهم إشراك المتعاملين في عمليات التحسين في تعزيز ثقتهم بالجهود بنسبة 91% .. وأتطلع إلى بذل المزيد ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد على مبادرات خلّاقة تعزز تنافسية دبي لتبقى في صدارة المدن الرائدة في الخدمات الحكومية.

وتوجّه سموه إلى كوادر حكومة دبي قائلاً: الجميع عمل والكل أنتج والأثر أثمر في تسريع وتسهيل الإجراءات واختصار الأزمنة.. وكل إنجاز يرفع سقف طموحاتنا وتوقعات المجتمع.. وكلي ثقة بفريق عملي لتحقيق المزيد، وسأتابع بنفسي نتائج إنجاز المراحل التالية من تحسين الخدمات.

وقال سموه: "أهنّئ القيادة العامة لشرطة دبي على الفوز براية حمدان، وأثمّن جهود الكوادر الشرطية في الحفاظ على الأمن والأمان لجميع سكان إمارة دبي وزوارها، كما أهنئ هيئة الطرق والمواصلات لفوزها بفئة ثقة المتعاملين لجهود تحسين الخدمات، وأهنئ بلدية دبي وشركائها لفوزها بفئة المبادرة الرائدة، وأؤكد أن الكل فائز في الارتقاء بالخدمات الريادية التي تقدمها دبي والتي تساهم في تعزيز مكانتها الريادية لتكون دائماً في طليعة المدن".

الراية

وشهد حفل "راية حمدان" تكريم كلٍ من القيادة العامة لشرطة دبي كونها الجهة المحققة لأعلى نتائج في تطبيق خدمات 360، وهيئة الطرق والمواصلات لحصولها على أعلى النتائج في ثقة المتعاملين لجهود تحسين الخدمات، بالإضافة إلى تكريم مبادرة "البناء في دبي" من بلدية دبي كونها المبادرة الرائدة والتي شارك بإنجاحها معها عدد من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة، وهي: هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الأراضي والأملاك، والدفاع المدني ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، بالإضافة إلى مؤسسة اتصالات e& وشركة du.

أرقام قياسية

وسجلت المرحلة الأولى المكتملة من التطوير الأكبر من نوعه لمنظومة الخدمات الحكومية في دبي حزمة أرقام قياسية في العام الأول من تطبيقها، محققةً أثراً غير مسبوق بعد أن شملت العمل على تحسين وتطوير 418 خدمة حكومية.

وتمثّل ذلك في النجاح بخفض زمن الانتظار بنسبة 98%، وبلغت نسبة ثقة المتعاملين عن جهود التحسين 91%، وتحقيق وفورات مالية للمتعاملين بلغت 647 مليون درهم بالإضافة إلى خفض عدد الزيارات المطلوبة للحصول على الخدمة بنسبة 74%، وخفض زمن معالجة الخدمة بنسبة 62%، وخفض زمن إتمام الخدمة بنسبة 62% أيضاً، فضلاً عن تقليل متطلبات الحصول على الخدمة بنسبة 59%.

في الصدارة

ويشكل اكتمال المرحلة الأولى من تطبيق خدمات 360 تحقيقاً لغايات حكومة دبي لتحسين وتطوير الخدمات، فيما تواصل فرق العمل الالتزام بتحقيق نقلات نوعية في منظومة الخدمات الحكومية، للحفاظ على مكانة دبي في الصدارة بين المدن العالمية في الخدمات والابتكار الحكومي.

وتقدم "راية حمدان" حافزاً لكل الجهات الحكومية في دبي لمواصلة مسيرة الريادة في تطوير وتحديث الخدمات الحكومية المتكاملة والرقمية والمبتكرة بفكر إبداعي لإتمام تحقيق مستهدفات سياسة خدمات 360.

وتميّز تنفيذ المرحلة الأولى من هذه السياسة التي تشكل رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الإستراتيجية إحداث تحوّل في منظومة الخدمات الحكومية بدبي بالانتقال من تقييم قنوات الخدمة لدى الجهات الحكومية إلى التقييم الشامل لتجربة المتعامل ككل عبر جميع القنوات وترسيخ نهج جديد في العمل يقوم على الجاهزية والاستباقية والتناسق في تقديم تجربة استثنائية للمتعامل تعبر عن تجربة 360.

صوت المتعامل

وكان مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، قد أعلن في مارس 2024 قائمة الجهات الحكومية السبع المرشحة لـ "راية حمدان" ضمن "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"، ليفتح الباب للمتعاملين للمساهمة في اختيار الجهة الفائزة، والتعبير عن ثقتهم بالجهود المستمرة في حكومة دبي للارتقاء بخدماتها وتجاوز توقعاتهم، فصوت المتعامل هو ركيزة تطوير الخدمات.

وضمت قائمة المبادرات التي وصلت إلى المرحلة النهائية بعد تقييم مبادرات تابعة لـ 26 جهة حكومية، تنافست للفوز وفق معايير تقييم شاملة، كلاً من:

1. مبادرة البناء في دبي من بلدية دبي وهي المبادرة التي فازت بأفضل مبادرة ريادية.

2. مبادرة المعثورات والمفقودات من القيادة العامة لشرطة دبي.

3. مبادرة منظومة تنفيذ الأحكام من محاكم دبي.

4. مبادرة الملف الذكي للدعوى الجزائية من النيابة العامة بدبي.

5. مبادرة بطاقة الإدخال المؤقت الرقمية من غرف دبي.

6. مبادرة التصريح الرقمي الموحد للخدمات التجارية من مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

7. مبادرة الطلب الموحد من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي.

أثر المبادرات في ريادة الخدمات

وأثمر الأثر الكلي للمبادرات المرشحة للفوز براية حمدان في الارتقاء بمستوى ريادة الخدمات في دبي من خلال تحقيق وفورات مالية وتسهيل معاملات حكومية وتقليل زمن إنجاز الخدمات، وتقليص نقاط التواصل المطلوبة لتلقيها.

تقييم شامل

وأدار مركز نموذج دبي عملية تقييم الجهات الحكومية المشاركة في برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية بمشاركة مقيّمين دوليين، حيث قدمت الجهة الحكومية إنجازاتها على مستوى تطبيق سياسة خدمات 360 للمرحلة الأولى.

خمسة معايير

وقام مركز نموذج دبي بتقييم تطبيق الجهات الحكومية لمعايير سياسة خدمات 360 المشارِكة في برنامج "حمدان بن محمد للخدمات الحكومية" بناءً على خمسة معايير رئيسية، وهي: تحقيق النتائج والأثر، نهج الحكومة الواحدة، الإبداع والابتكار، ثقافة الخدمة، والقدرة على استدامة النتائج.

أما أبرز المبادئ التي اعتمدها المركز في عملية التقييم فشملت الإنجاز التام لمستهدفات خدمات 360 بالإضافة إلى الأثر الذي تم تحقيقه، ومستويات الإبداع والتعاون بين الجهات الحكومية تحقيقاً لنهج الحكومة الواحدة وتوفير الجهة للبيانات الداعمة والكاملة لذلك.

خدمات رائدة تلبي احتياجات مجتمع دبي حاضراً ومستقبلاً

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: تحقيق التحوّل الأكبر والأسرع في منظومة الخدمات الحكومية في دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هو تحدي جديد لاستهداف مستويات جديدة في تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز لدبي بكل جهاتها الحكومية وكوادرها ومبادراتها وبرامجها التي يجمعها هدف واحد وغاية عليا هي خدمة الناس، مشيرا إلى أن الخدمات الحكومية في دبي أصبحت معياراً ونموذجاً عالمياً في الخدمات المتكاملة التي تستشرف احتياجات المتعاملين وتصمم خدمات شاملة عنوانها إسعاد المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزوار وتقدم لهم خدمات رائدة تلبي احتياجات مجتمع دبي حاضراً ومستقبلاً.

وأكد أن إتمام المرحلة الأولى من خدمات 360 بهذه النتائج يترجم رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية، ويحفز الجهات الحكومية في دبي على مواصلة مسار الابتكار في خدماتها التي تعزز ريادة الخدمات الحكومية، وبدوره، يستمر مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي منذ أكثر من عقد من الزمن في دعم هذا المسار وتمكينه بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة، التي نشكرها على مساهمتها الفاعلة في استدامة ريادة خدمات حكومة دبي لتبقى في الصدارة دائماً.

الأثر على المتعامل والكفاءة الحكومية

وأكدت إيمان السويدي، مدير أول لمركز نموذج دبي أن راية حمدان تحفّز الجهات الحكومية في دبي على تحقيق المستهدفات وتصميم وتقديم مبادرات خلّاقة يتم تطويرها بمنهجيات عملية محورها المتعامل وتكرّس ريادة دبي في مجال الخدمات السبّاقة على مختلف الصعد والمؤشرات.

وتوجهت السويدي بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية التي شاركت في برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية لهذه الدورة، خاصة وأن النتائج التي حققتها في المرحلة الأولى والمبادرات التي قدمتها قد التزمت بتقديم خدمات استباقية، ومؤتمتة، ورقمية، بدون حضور شخصي وفقاً لأهداف خدمات 360، وقالت إن مركز نموذج دبي حرص على تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لتقديم ملفات ترشيح متكاملة ترصد أثر الخدمة السلسة على المتعامل، جنباً إلى جنب مع قياس الأثر على تعزيز الكفاءة والريادة في الخدمات الحكومية.