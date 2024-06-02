الاكثر متابعة اليوم - نسرين طافش تعلن وصيتها!

تحدثت الفنانة السورية نسرين_طافش، عن وصيتها والمكان الذي تريد أن تدفن فيه خلال لقائها في برنامج “كتاب الشهرة” من تقديم علي ياسين عبر قناة_الجديد.

قالت نسرين طافش: “أنا يوما ما لما رب العالمين ياخذ أمانته أول شيء لا أريد أن يقام لي عزاء لأني لا أحضر أي عزاء ولا أحضر عن سابق إصرار وتصميم لأن موضوع العزاء يخص الناس الذين فقدوا العزيز والغالي”.

تابعت: “العزاء هو موضوع منهك جدا نفسيا أن يحضر أشخاص كثيرون للسلام والمواساة هذا يمثل لهم عبء رأيت هذا بعيني، أنا أشعر أن الموضوع شخصي عندما يموت شخص عزيز هو أمر شخصي بينه وبين ربه والشخص الذي فقدته ويجب أن تودعه بسلام ونفس راضية وبدون وجود شخص يجعلك تبكي وتتألم”.

اضافت نسرين طافش لتوضح وصيتها عن دفنها: “أتمنى عندما يتم دفني يكون بمكان بالطبيعة لا تفرق بأي بلد، المهم أنت إلى أين تذهب، تذهب للقاء ربك العظيم”.

وأكدت نسرين طافش أنها لا تخاف من الموت قائلة: “فكرة الموت لا تخيفني لا يوجد شيء أجمل من أننا نعرف أننا سنعود إلى خالقنا، شاهدت برامج وثائقية عن الأشخاص الذين عانوا من غيبوبة ورأوا أشياء أقرب للموت، هذه البرامج جعلتني مطمئنة ويكفي أنك ستلتقي بالخالق بالتأكيد ستكون بأمان، الحياة التي نعيش فيها هي عبارة عن منام ونستيقظ منه عندما نموت، عندما نموت نزيح الغشاوة ونرى الحقيقة”.