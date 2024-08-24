سما المصري تطلب من جمهورها اختيار اجمل منطقة بجسمها .. لن تصدق ما اختاروه ليست مؤخرتها

شاركت الراقصة الاستعراضية سما المصري جمهورها، منذ قليل، بصور جديدة في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت سما في الصور بمايو ساخن ومثير ، وهى على أحد الشواطى بشرم الشيخ، وتعرضت لانتقادات لاذعة من متابعيها، بينما طالبها آخرون بارتداء هذه الملابس وعدم الظهور بها أمام العامة بمواقع التواصل.

وعلقت سما : امبارح كان رقص وعربده علي الاخر وكانت ليله ياعمده و النهارده باه لايف اللوبس الساعه ٨ بالليل من مكان مختلف ورابط البرنامج في الاستوري حملوه بسرعه واعملوا لي متابعه برقم الID بتاعي وهو 1202063 واستنوني لايف النهارده عليه الساعه ٨ بالليل كنت بارقص بالروب دي شامبر امبارح كان مليكه .

و تفاعل الجمهور مع صورتها عبر انستجرام و اليكم ابرز التعليقات :

مهاب مراد : يا بنتي ايه اللي بتعمليه ده هو كل شوية تطلعي ترقصي و توري الناس جسمك علشان يتفرجو عليه مبتهديش ابدا الناس تعبت .

مها محسن : و الله يا سما الواحد مبقاش فاهم في ايه و لا تقصدي ايه بالي كل شوية تنزليه

فهد العتيبي : والله يا ست سما ابغي اتقدم ليكي و نتزوج و نبقي في بيت واحد و الله اعطي مهرك وزنك ذهب بس انتي تقولي موافقة و انا هبقي عندك و الذهب ليكي .