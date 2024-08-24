ندى كامل تُغري طليقها (أحمد الفيشاوي) بوصلة رقص خادشة أشعلت الأنترنت وفجرت غضب الجمهور !! (شوف دلوقتي)

فنون - سعد محمود - تواصل ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي إثارة الجدل بإطلالاتٍ جريئة، بعد تأكيدها خبر انفصالها عن زوجها السابق.

ونشرت ندى الكامل صورة جديدة تظهر بطنها مكشوفاً، وقد لفّت عليه قلادة ناعمة، وقد أرفقته بتعليق: “خلوا اللي يغير مننا .. يجي ويعمل زينا”. وهو كلمات من أغنية للفنانة شيرين عبدالوهاب

وقبل أيام، نشرت ندى الكامل، فيديو جريء، ظهرت فيه وهي ترقص بملابس جريئة كشفت صدرها بطريقة فاضحة، ما أثار جدلاً واسعاً.

كما نشرت ندى الكامل صورة جمعتها بصديقاتها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “اخرج مع الأشخاص الذين يناسبون مستقبلك .. وليس قصتك”.

وسبق أن نشرت ندى الكامل، صورة لصديقتها وهي تقبّلها بطريقة جريئة، وعلّقت: “الصديق هو الشخص الذي يساعدك عندما تكون محبطًا. وإن لم يستطع .. استلق بجانبك واستمع”.

وكانت نشرت ندى الكامل صوراً مثيرة، وهي تمارس الرياضة بالهوت شورت، وتيشرت يكشف بطنها.

وقامت ندى بالرقص على العمود، كما تفعل الفتيات في الملاهي الليلية.

كما نشرت صورتها بفستان فضي يكشف ساقها إلى حد الفخذ بشكل فاضح. وصدرها أيضاً بنفس الطريقة.

وجاء في تعقيب ندى الكامل على الفيديو: “تجرد من روحك”.

وتابعت: “الرقص على العمود رياضة رائعة … لقد بدأت هذا التمرين منذ عامين. لقد عززت ثقتي وجعلتني أقوى وهذا التمرين يوجه قوتك الأنثوية الداخلية”.

ورأى المتابعون أن تصرفات ندى ما هي إلا رد فعل على طلاقها من أحمد الفيشاوي.